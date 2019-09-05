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Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

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5:03   5 Сентября 2019
Россия

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

МИД РФ не станет комментировать ситуацию вокруг телерадиокомпании Deutsche Welle до проведения анализа депутатам Госдумы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На сессии Восточного экономического форума она заявила, что прежде чем комментировать данное развитие событий, нужно дождаться кончания анализа  той ситуации, которая была принята на рассмотрение.

Захарова подчеркнула, что реакция на происходящее вмешательство должна быть пропорциональной и адекватной.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне Росси, как предложило это сделать руководство немецкого СМИ. При этом руководство DW отказалось участвовать в заседании Госдумы.

Ранее российский МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Отмечалось, что данные призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела РФ.

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Автор: Олег Королев
#мид рф #deutsche welle #митинги

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