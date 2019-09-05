Носков надеется на достижение договоренностей по отмене роуминга с Белоруссией

Глава Минкомсвязи России Константин Носков сообщил, что через неделю встретится с белорусским коллегой по вопросу отмены роуминга.

В кулуарах ВЭФ министр сообщил журналистам, что сближение России с Белоруссией по вопросу отмены роуминга есть, наблюдается положительная динамика. При этом он отметил, что окончательных договоренностей пока нету.

Носков сообщил, что встреча с министром будет проходить в рамках РСС в Казахстане. По его словам, с российской стороны проблем не наблюдается.

Министр связи и информатизации Белоруссии в среду заявлял Константин Шульган, что Белоруссия готова к переговорам об отмене роуминга и подписанию соответствующей «дорожной карты». Также он сообщил, что ожидает доработки оставшихся вопросов во второй половине текущего месяца.

Минкомсвязь РФ настаивает на полной отмене оплаты за входящие звонки на территории Союзного государства.