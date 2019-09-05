Путин дал старт работе новейшего рыбоперерабатывающего завода на Курилах

Российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по связям с общественностью АО «Гидрострой» Людмила Шапка.

Собеседница агентства рассказала, что на объединенной экспозиции министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на Шикотане.

Отмечается, что проект президенту РФ был представлен председателем совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский.

Запущенный на ВЭФ завод является не имеющим аналогов высокотехнологичным рыбопромышленным комплексом, способным перерабатывать до тысячи тонн рыбы в сутки. Предприятие будет работать весь год и позволит создать дополнительно 200 новых рабочих мест. Общая численность работников – 500 человек.

Глава государства поздравил всех участников церемонии с вводом в строй проекта такого масштба.