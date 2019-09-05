Ураган «Дориан» может дойти до Алабамы, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал карту, на которой ураган «Дориан» доходит до штата Алабама на юге США.

В воскресенье Трамп заявил, что ураган может дойти до Алабамы в числе других южных штатов. СМИ заявили обвинили его в ошибке, однако в ответ президент США продолжил настаивать на своем. В среду он показал официальную карту-прогноз, на которой были внесены изменения в потенциальный путь движения урагана. После этого главу государства обвинили в группой подделке карты.

На своей странице в Twitter Трамп разместил карту-прогноз Национального управления атмосферных и океанических исследований NOAA, где смоделированы все возможные пути Урагана.

По словам главы государства, эта карта была оригинальным прогнозом пути урагана. Трамп отметил, что почти все модели предсказывали, что ураган пройдет через Флориду, также затронув Джорджию и Алабаму. «Принимаю извинения фейковых СМИ!», - заявил он.

При этом американский лидер не пояснил, когда была составлена карта.