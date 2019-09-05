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 США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», заявил Лавров

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 Петербургский штаб Навального отмывает деньги с помощью «серого кардинала» Ольги Гусевой

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 США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», заявил Лавров

США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», заявил Лавров
3:09   5 Сентября 2019
Весь мир

США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», заявил Лавров

США вводят антироссийские санкции «на ровном месте», заявил Лавров

Россия готова к возобновлению диалога с США  в том формате, который будет удобен Вашингтону, однако американская сторона демонстрирует лишь отрицательные сигналы, вводя санкции «на ровном месте». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Министр отметил, что отношения между странами сильно подорваны, и процесс их ухудшения продолжается. По его словам, несмотря на многократно подтвержденные президентом США Дональдом Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне в них ничего позитивного не происходит.

По его словам, в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется низкая динамика. Лавров отметил, что американские власти продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-либо аргументы, делая это на «ровном месте» - тем самым, они вступают в противоречие с тем настроем, который проецирует Трамп.

Лавров отметил, что Москва не «набивается в друзья», но всегда готова возобновлять отношения в тех форматах, в которых это делать комфортно на данном этапе.

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Автор: Олег Королев
#сша #антироссийские санкции #лавров

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