Мадуро на время учений разместит систему ПВО на границе с Колумбией

Венесуэла на время военных учений разместит систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Накануне венесуэльский лидер объявил о начале масштабных учений на границе с Колумбией. Мероприятия пройдут с 10 по 28 сентября. В данные сроки должна быть приведена в готовность вся система вооружений, а также осуществлено оперативное развертывание всех ВС.

По словам Мадуро, для всех войск Вооруженных сил Венесуэлы в среду была объявлена оранжевая тревога. Он отметил, что войска для защиты суверенитета и мира уже развертываются на границе с Колумбией. Он отметил, что ракетная система противовоздушной защиты будет развернута с 10 по 28 сентября.

Глава Боливарианской республики отметил, что политика насилия Колумбии «пусть останется в Колумбии», Каракас же не хочет видеть ее в Венесуэле.