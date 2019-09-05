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2:39   5 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро на время учений разместит систему ПВО на границе с Колумбией

Мадуро на время учений разместит систему ПВО на границе с Колумбией

Венесуэла на время военных учений разместит систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Накануне венесуэльский лидер объявил о начале масштабных учений на границе с Колумбией. Мероприятия пройдут с 10 по 28 сентября. В данные сроки должна быть приведена в готовность вся система вооружений, а также осуществлено оперативное развертывание всех ВС.

По словам Мадуро, для всех войск Вооруженных сил Венесуэлы в среду была объявлена оранжевая тревога. Он отметил, что войска для защиты суверенитета и мира уже развертываются на границе с Колумбией. Он отметил, что ракетная система противовоздушной защиты будет развернута с 10 по 28 сентября.

Глава Боливарианской республики отметил, что политика насилия Колумбии «пусть останется в Колумбии», Каракас же не хочет видеть ее в Венесуэле.

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Автор: Олег Королев
#учения #венесуэла

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