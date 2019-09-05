Военные ОАЭ прибыли в Аден для поддержки сепаратистов, сообщают СМИ

Дополнительные военные ОАЭ силы прибыли в городе Аден для поддержки сил Переходного совета Южного Йемена, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник во властях провинции.

Йеменское правительство с начала эскалации обстановки продолжает обвинять Абу-Даби в оказании сепаратистам финансовой и военной помощи. Власти страны требуют прекратить политику, нацеленную на разделение Йемена.

Источник сообщил, что около семидесяти эмиратских военных машин были доставлены на борту судна в Аден, и затем размещены в в военном лагере сил «Пояса безопасности», лояльных Переходному совету Южного Йемена.

Йеменский военный источник в свою очередь сообщил агентству, что армия Йемена доставила танки, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия в город Атак - столицу центральной провинции Шабва.

Военные действия между правительственными войсками и силами, поддерживающими Переходный совет Южного Йемена, продолжаются. Обстановка обострилась в начале августа.