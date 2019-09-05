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Лавров прокомментировал мнение о том, что КНР является «большим братом» РФ

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2:13   5 Сентября 2019
Весь мир

Лавров прокомментировал мнение о том, что КНР является «большим братом» РФ

Лавров прокомментировал мнение о том, что КНР является «большим братом» РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» раскритиковал мнение критиков о сближении России и Китая, которые считают КНР «большим братом» РФ.

Лавров заявил, что Москва выступает исключительно за отношения между суверенными государствами, независимо то того, это Китай или небольшая страна. Это неоднократно подтверждалось в документах и практической деятельности, отметил он.

По его словам, отношения стран будут выстаиваться на взаимовыгодной основе и не будут предметом диктата какой-либо из сторон. Лавров подчеркнул, что в отношениях с партнером для получения пользы нужно давать и что-то взамен, выстраивать компромиссы и искать консенсус.

Глава МИД РФ подчеркнул, что именно таким образом складываются отношения Москвы с Пекином. Он отметил, что отношения стран вышли на беспрецедентно стратегический уровень: они несут характер многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и прочих документах, но и последовательно реализуется на практике.

Лавров отметил, что Китай в своей внешней политике следует аналогичным принципам. Он напомнил, что из ядерных держав только КНР и Россия выступают в защиту основополагающих принципов Устава ООН.

Также Лавров отметил, что те, кто участвуют в сотрудничестве с КНР, явно получают от этого выгоду, как и китайские участники соответствующих процессов.

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Автор: Олег Королев
#лавров #китай

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