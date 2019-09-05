Провальная презентация книги Костюшева о митинге 1 мая больше походила на «квартирник»

Презентация книги социолога Владимира Костюшева «В защиту человеческого достоинства», которая посвящена событиям в Санкт-Петербурге 1 мая, завершилась провалом. Об этом сообщает ФАН.

Несмотря на то, что организаторы заявили о большем числе посетителей мероприятия, презентация книги собрала в интерьерном театре на Невском не более тридцати человек, из которых не менее трети оказались журналистами и блогерами. Корреспондент агентства, который посетил презентацию, из медийных персон заметил только петербургского омбудсмена по правам человека Александра Шишлова и депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Презентацию книги не посетил петербургский депутат Максим Резник, который славился своей активностью в соцсетях. ФАН отмечает, что Костюшев не нашел в своей книге достойного места Резнику, несмотря на то, что вокруг него после первомайских событий разгорелся скандал. Тогда на праздничном шествии на Невском проспекте сторонники Резника провоцировали полицию агрессивным поведением, что привело к массовым беспорядкам и задержаниям.

Костюшев заявил, что в основу его книги якобы легли правдивые данные, которые якобы были получил во время общественного расследования инициативной группой. Однако, по сути книга - воспоминания тех, кто был на незаконном митинге и после был административно наказан. В глазах собравшихся на презентации книги все они являются героями, а сама презентация была больше похожа на междусобойный «квартирник».

Представитель ФАН не смог пообщаться с автором до начала мероприятия. По его словам, Костюшев был на взводе, реагируя на слово «журналист» как бык на красную тряпку. Сотрудник агентства задался вопросом, зачем же в таком случае нужно было анонсировать мероприятия.

ФАН отмечает, что в случае, если Костюшев преследовал цель подарить собравшимся свою книгу, то этого у него не вышло. Произведение вышло тиражом в три сотни экземпляров, однако на презентации было только пятьдесят штук - их насильно вручали пришедшим, однако в итоге разошлась только половина.

Организаторы не скрывали, что дата презентации выбрана неслучайно. «Обыграть связку слов «в защиту человеческого достоинства» как украинская «революция достоинства» не получилось», - констатировал корреспондент ФАН.

По такому же алгоритму, какой продемонстрировало первомайское шествие, действовала и московская «оппозиция», которая организовала в столице череду незаконных акций в июле и августе после того, как ЦИК отказал ряду «независимых» кандидатов в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций.

В частности, в выборах не смогут поучаствовать протеже «оппозиционного» блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты». Выяснилось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по подделке подписей избирателей, также использовались данные умерших людей.

Полиция задержала на незаконных митингах около 1,7 тысячи провокаторов. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Суд вынес первые приговоры в минувший вторник.