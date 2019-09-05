Суверенный совет Судана одобрил список кандидатов в правительство

Суверенный совет Судана в среду вечером одобрил список кандидатов на должности министров в кабинет Абдаллы Хамдука, сообщает телеканал «Скай ньюс - Арабия».

Ожидается, что в новом правительстве будет 19 министров, один государственный минитр, а также глава Высшего совета. По имеющимся данным, женщины возглавят МИД, министерства высшего образования, социального развития, а также молодежи и спорта. Дипломат Асма Абдалла может стать первой в истории Судана женщиной, которая стоит во главе МИД.

В конце минувшего месяца оппозиционное объединение «За свободу и перемены» представил главе кабмина список из 49 кандидатов. Согласно достигнутому между армией и оппозицией политическому соглашению, оппозиция определяет премьера и большинство членов кабинта, за исключением глав МВД и Минобороны.

Новому правительству предстоит решить задачу по преодолению тяжелого финансово-экономического кризиса в стране.