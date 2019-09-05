Петербургский штаб Навального отмывает деньги с помощью «серого кардинала» Ольги Гусевой

«Серая» схема главы ФБК Алексея Навального по отмыванию денег в Петербурге реализуется через журналистку Ольгу Гусеву, свидетельствует данные расследования telegram-канала «Субъект».

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Навального неоднократно был участником различных финансовых скандалов. Получение пожертвований до сих пор вызывает ряд вопросов. Руководство ФБК, желая поддержать легенду о прозрачности имеющихся у фонда средств, периодически проводит отчеты. Отследить махинации проще всего в петербургском штабе, где руководством заниматься Ольга Гусева.

Согласно расследованию, за последний год петербургский штаб ФБК представил четыре отчета: 1 марта, 29 марта, 1 июня и 24 августа. Всего структура собрала с помощью пожертвований 1 193 000 рублей. Отмечается, что представленные отчеты неинформативны, поскольку в некоторых из них не указаны общие цифры пожертвований и статьи расходы. Поэтому, имеет смысл проанализировать два отчета, которые были опубликованы в момент финансового скандала с отмыванием почти миллиарда рублей штабом Навального, результатом которого стал арест счетов и возбуждение уголовного дела.

Оля Гусева получила всю полноту власти в петербургском штабе ФБК примерно в апреле. Лично она не давала никаких отчетов, поэтому смогла грамотно вписаться в преступную схему. Донаты «падали» на карту формального руководителя кампании Александра Шуршева, который снимал деньги и передавал Гусева, которая затем их задействовала в статьях расходов. Установлено, что число полученных средств и тех, что якобы были потрачены на бытовые нужны, существенно разнятся. Анализ всего двух отчетов штаба ФБК в Петербурге показал, что Гусева смогла «отмыть» около 900 тысяч рублей.

В статьях расхода записывались траты, на которые ФБК либо не тратил денег, либо они были несоизмеримо меньше, чем заявленные: «дорогостоящий» переезд в новый офис, работа лекторов, прием сотрудников с «одобренной» зарплатой и прочее. Показательным является пункт о трате 222 тысяч рублей на сопровождение кандидатов в развернутых на местах структурах: другими словами, штаб решил оплатить свой же дополнительный труб из своего бюджета. Средства должны были вернуться, но «чудесным образом» растворились в «расходах».

Гусева, которая является доверенным лицом Леонида Волкова и любовницей Жданова, Михайлова и Кена, отлично вписалась в схему «отмыва». Она удобно устроилась в Петербурге, из-за чего изначально временную работу в штабе ФБК явно рассматривает на долгий срок. Журналистка получила в свое распоряжение брендовые вещи, телефоны, дорогие аксессуары и прочие атрибуты, более характерные для светской дамы. В копилку к ее образу - съемная двухкомнатная квартира на Васильевском острове за 60 тысяч в месяц.

В завершение расследования telegram-канал «Субъект» потребовал от Ольги произвести отчет о денежных тратах ФБК, опубликовать списки кандидатов Навального и объяснить, за чей счет она может позволять себе столь дорогую жизнь.