Трамп допустил, что посетит пострадавшие от урагана «Дориан» Багамы

Президент США Дональд Трамп, возможно, нанесет визит на Багамские острова, на которые ранее обрушился пятибалльный ураган «Дориан».

Об этом он сообщил журналистам во время беседы в Белом доме. В частности, отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер заявил:

«Я бы сделал это, если мы решим, что это уместно, я бы там остановился».

По его словам, Штаты оказывают пострадавшему от удара стихии островному государству активную помощь – направили туда гуманитарные грузы и Береговую охрану.

«Нас попросило правительство Багамских островов, у нас (там) множество вертолетов, мы отправляем некоторых людей, чтобы протянуть руку помощи. Мало кто раньше встречался с ситуацией, которая сейчас на Багамах», - пояснил Трамп.

При этом президент США отметил, что к берегам Флориды ураган «Дориан» добрался уже ослабленным, и поэтому его последствия на американской территории, вероятно, не будут такими же разрушительными, как на Багамах. То есть штату Флорида просто повезло, добавил Трамп, так как власти ожидали, что на него обрушится прямой удар. Тем не менее, он подчеркнул, что местные власти, в любом случае, очень хорошо подготовились к приходу урагана.

Напомним: жертвами урагана «Дориан» на Багамских островах стали по меньшей мере семь человек, при этом 13 тысяч домов были разрушены или повреждены. На острове Большой Багама, население которого составляет 50 тысяч человек, затоплено оказалось порядка 70% территории, при этом повреждены все аэропорты и морские порты на островах, что серьезно осложняет эвакуацию местных жителей и туристов.