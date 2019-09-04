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 Британская палата общин приняла закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

Британская палата общин приняла закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС
22:32   4 Сентября 2019
Весь мир

Британская палата общин приняла закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

Британская палата общин приняла закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

Закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 31 декабря 2020 года, в том случае, если соглашение о выходе из ЕС так и не будет подписано, была принята Палатой общин британского парламента в третьем чтении в среду вечером.

Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что за отсрочку проголосовали 327 парламентариев, а против инициативы высказались 299. Законопроект, против принятия которого активно выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вступит в силу в том случае, если за него проголосует Палата лордов.

Ранее Борис Джонсон заявил, что, если Палата общин проголосует за отсрочку Brexit, в стране нужно будет провести досрочные парламентские выборы.

Британская палата общин приняла закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

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Автор: Александр Люблинский
#великобритания #политика #джонсон #весь мир #брекзит #палата общин

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