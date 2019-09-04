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22:21   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко

Руководители депутатских фракций Киевского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оставить Виталия Кличко на посту главы Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Ранее новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабинет министров направил в офис главы государства представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. При этом Виталий Кличко заявил, что правительство пытается установить в столице двоевластие и ввести прямое президентское управление.

«С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к вам (с просьбой) назначить на должность председателя КГГА Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года», - говорится в документе, составленном главами депутатских фракций Киевсовета.

Виталий Кличко является мэром Киева с 5 июня 2014 года, при этом на посту главы горадминистрации он работает с 25 июня 2014 года.

Мэры украинских городов, согласно законодательству страны, избираются в ходе выборов местными жителями, а глава КГГА по представлению правительства назначается и увольняется президентом.

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Автор: Александр Люблинский
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