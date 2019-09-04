Профессор ВШЭ анонсировал очередную ложь о беспорядках 1 мая в Петербурге

С этой целью петербургский профессор ВШЭ Владимир Костюшев в среду вечером презентует книгу, посвященную произошедшим 1 мая 2019 года на Невском проспекте событиям, которая якобы раскрывает «всю правду». Автор в своем анонсе, заявил, что в основу книги легли правдивые сведения, добытые инициативной группой в ходе проведенного общественного расследования. В частности, там говорится, что никаких погромов и беспорядков на праздничном шествии по Невскому проспекту не было, и полицейские задерживали людей без какой-либо причины.

Об этом в среду вечером пишет Федеральное агентство новостей, отмечая, что попытку презентовать подобную книгу можно объяснить лишь желанием петербургских либералов реабилитироваться в глазах общественности накануне Единого дня голосования, и снять с себя ответственность за то, что множество молодых людей, задержанных в ходе устроенных ими беспорядков, были привлечены к административной ответственности и не получили никакой помощи.

Складывающийся образ провокаторов и предателей невыгоден представителям оппозиции, ведь в случае необходимости, у них уже не получиться вновь согнать молодежь в качестве массовки.

Напомним: праздничное шествие, посвященное Дню весны и труда, в Петербурге было омрачено провокациями либеральной оппозиции, которая пыталась любой ценой предоставить западным СМИ нужную картинку массовых задержаний.

Власти города перед праздником согласовали прохождение трех колонн по главной магистрали Петербурга. Первую колонну составляли представители профсоюзов, вторую – коммунисты, а третью – оппозиция. Либералы изначально задались целью испортить праздничное и мирное шествие, исказить его смысл и попытаться превратить в подобие несанкционированного политического митинга.

С этой целью, как рассказал потом СМИ Денис Четырбок – депутат 6-го созыва ЗакСа, депутат Петербургского Заксобрания Максим Резник с соратниками выкрикивали антивластные и политические лозунги, размахивали плакатами с провокационными надписями и вели себя агрессивно, пытаясь вынудить полицию начать задержания.

Полицейские призывали нарушителей соблюдать порядок и не нарушать правила санкционированного шествия. Однако, когда часть колонны «объединенных демократов» попыталась перекрыть движение, отделившись от шествия и попытавшись направиться к Московскому вокзалу, создавая давку и прибегая к постановочным провокациям, полицейские начали задерживать нарушителей, действуя при этом предельно корректно и профессионально. Провокаторы при этом разыгрывали перед камерами целые спектакли, показательно падая на асфальт и изображая боль. Либеральные СМИ, в том числе телеканал «Дождь» с энтузиазмом демонстрировали постановочные фото, вводя аудиторию в заблуждение относительно происходящего.

Точно такими же методами пользовались представители оппозиции, организовывая серию незаконных митингов в Москве с середины июля по конец августа. Причиной для протестов стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать на предстоящих выборах в Мосгордуму ряд «независимых кандидатов», в чьих подписных листах было обнаружено множество поддельных подписей и «мертвых душ».

Несколько суббот в столице устраивались массовые беспорядки, в ходе которых провокаторы перекрывали автомобильное движение, били стекла в машинах и кидали дымовые шашки. Также участники беспорядков кидали в стоящих в оцеплении полицейских мусорные баки, бутылки, куски асфальты, распыляли в лица силовикам газовые баллончики и прорывали заграждения.

Стражи порядка, охраняя порядок и безопасность простых москвичей, пресекали провокации. При этом они вновь действовали предельно аккуратно, в результате провокаторам приходилось травмировать себя самим, чтобы предоставить СМИ «нужную картинку». Порой этот театр абсурда успевали заметить очевидцы.

Да ладно, там таких девушек было не две и не три. Ну и любители модных нынче селфачей из автозаков, конечно, как без них pic.twitter.com/4X2pLDaabB — Шнур (@shnur0_ok) 3 августа 2019 г.

Несмотря на все провокации и беспорядки Соболь, Гудков, Жданов, Яшин и другие несостоявшиеся кандидаты продолжали настаивать на том, что их акции являются «мирными прогулками». Такую же картинку пыталась показать либеральная пресса, которая пыталась делать акцент на чрезмерно «жестоких» задержаниях. При этом, также, как и в Петербурге, все задержанные в ходе этих «прогулок», были брошены представителями оппозиции на произвол судьбы, им не оказывалась никакая помощь. В результате несколько человек, применивших насилие к стоявшим в оцеплении полицейским, получили реальные сроки, а те, кто их зазывал на незаконные акции и обещал защиту, отделались административным наказанием.