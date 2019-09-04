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Боярский записал клип на песню, посвященную «Зениту» и Санкт-Петербургу

Боярский записал клип на песню, посвященную «Зениту» и Санкт-Петербургу

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20:39   4 Сентября 2019
Россия

Боярский записал клип на песню, посвященную «Зениту» и Санкт-Петербургу

Боярский записал клип на песню, посвященную «Зениту» и Санкт-Петербургу

Музыкант Михаил Боярский представил свой новый клип на песню «Хорошего Питера»: его вдохновила любимая футбольная команда «Зенит» и родной город.

Слова и музыку к песне написал композитор Игорь Матвиенко, поучаствовали в съемках клипа и выпускники его Музыкальной академии.

«Мой прекрасный и такой разный, родной Питер! Как же про него не петь и не делиться этим теплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром», — сообщил Боярский телеканалу 78, в эфире которого и представил новое творение.

Боярский уточнил, что идея композиции и ее «настроение» родились после победы петербургской футбольной команды «Зенит» на Чемпионате России.

Согласно отчету УЕФА, Россия заняла четвертое место в Европе по количеству отремонтированных, перестроенных или возведенных с нуля футбольных стадионов. На одном из таких стадионов — «Стадионе Санкт-Петербург», — Боярский стал диктором первого официального матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Этот же стадион стал главной ареной Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Боярский записал клип на песню, посвященную «Зениту» и Санкт-Петербургу

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #новости #общество #боярский

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