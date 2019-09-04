Новую спортплощадку оборудовали в Макеевском саду Петербурга по поручению Беглова

Ветхий турник с рукоходами, который стоял в Макеевском саду на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге более 15 лет, заменили на новую современную спортивную площадку.

Как сообщает в среду вечером информационное агентство «Невские новости», несколько дней назад о встрече с жителями Петроградского района на своей странице в социальной сети «Вконтакте» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее местные жители, которые могли позаниматься в Макеевском саду только на одном ржавом турнике, обратились к главе региона с просьбой оборудовать спортплощадку. Беглов отдал соответствующее распоряжение и, спустя всего пять дней, новая площадка уже была укомплектована новым оборудованием, позволяющем размять все группы мышц.