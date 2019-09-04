Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украинская сторона в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе поставила на обсуждение вопрос о восстановлении совместного российско-украинского контроля за соблюдением режима прекращения огня в рамках Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), а также о возвращении представителей РФ в состав СЦКК.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Леонида Кучмы бывшего президента Украины, который в настоящее время является представителем Киева в минской контактной группе.