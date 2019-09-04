США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

США решили открыть при своем Посольстве в Колумбии «секцию по делам Венесуэлы» несмотря на то, что американо-венесуэльские дипломатические отношения разорваны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон планирует использовать его [посольство] для легитимизации контактов с самопровозглашенным «врио Президента» Х.Гуаидо и дальнейшего давления на законное Правительство в Каракасе», — отметили в МИД РФ.

В последнее время Администрация США продвигала свои собственные интересы и вмешивалась во внутренние других государств, отметили в МИД. При этом применялись силовые методы и односторонние санкции без согласования с Советом Безопасности ООН, что незаконно.

Внешнеполитическое ведомство РФ вновь призвало государства, «имеющие влияние», не совершать односторонних шагов и содействовать переговорам Венесуэлы в поиске решения через диалог, то есть в строгом соответствии с Конституцией Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о подготовке к военным учениям на границе с соседней Колумбией — государством, союзным США. Позицию Колумбии, как и Штатов, Каракас считает враждебной по отношению к Боливарианской Республике. Соединенные Штаты не оставляют попыток давления на Венесуэлу, в том числе стараются расшатать обстановку, распространяя ложные сведения. Напомним: зимой западные СМИ распространили вброс о так называемом «золоте Мадуро», будто бы вывезенном из Каракаса самолетами российской авиакомпании, и фейк о некой ЧВК «Вагнера», будто бы прибывшей в страну для охраны президента. Информацию опровергло руководство РФ и Венесуэлы, а после и те СМИ, что ее публиковали.