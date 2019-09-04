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20:26   4 Сентября 2019
Россия

Иностранное вмешательство в выборы усмотрел Совфед в материалах «Медузы» и «Дождя»

Иностранное вмешательство в выборы усмотрел Совфед в материалах «Медузы» и «Дождя»

Иностранное вмешательство в выборы усмотрел Совфед в материалах «Медузы» и «Дождя». Об этом заявила глава Общественной наблюдательной комиссии ведомства Елена Сутормина.

По словам Суторминой, издание и телеканал выпускали данные о несогласованных акциях. Например, издание «Медуза» необъективно освещала мероприятия, показывая искусственную массовость акций. В свою очередь телеканал «Дождь» получал финансирование из-за рубежа, а в своем эфире активно рассказывал о датах и времени акций, тем самым пропагандируя мероприятия.

Кроме того, телеканал и издание критиковали действия силовиков во время разгона митинговавших. В свою очередь Генпрокуратура заявила, что Росгвардия и полиция показали свою высокую квалификацию и высокий профессионализм.

Также Совет Федерации заподозрил немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle во вмешательстве в выборы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #совет федерации #медуза #телеканал дождь #вмешательство в выборы

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