Иностранное вмешательство в выборы усмотрел Совфед в материалах «Медузы» и «Дождя». Об этом заявила глава Общественной наблюдательной комиссии ведомства Елена Сутормина.

По словам Суторминой, издание и телеканал выпускали данные о несогласованных акциях. Например, издание «Медуза» необъективно освещала мероприятия, показывая искусственную массовость акций. В свою очередь телеканал «Дождь» получал финансирование из-за рубежа, а в своем эфире активно рассказывал о датах и времени акций, тем самым пропагандируя мероприятия.

Кроме того, телеканал и издание критиковали действия силовиков во время разгона митинговавших. В свою очередь Генпрокуратура заявила, что Росгвардия и полиция показали свою высокую квалификацию и высокий профессионализм.

Также Совет Федерации заподозрил немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle во вмешательстве в выборы.