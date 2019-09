США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондлэнд в среду, 4 сентября, сообщил, что Вашингтон настаивает на необходимости создания со стороны ЕС условий для закупки американского оружия без протекционистских мер. По его словам, оборонные расходы европейцев нужно согласовывать с общими задачами Североатлантического альянса.

Однако Вашингтон хочет удостовериться, что европейские военные расходы согласуются с миссиями НАТО. США не хотят, чтобы деньги расходовали в тех сферах, которые не согласуются с потребностями миссий альянса, объяснил Сондлэнд.

Позиция Вашингтона заключается в том, чтобы европейские страны закупали лучшее вооружение, продолжил Сондлэнд. Порой что-то лучше производят в Европе, а порой в других местах, например, в США. Вашингтон не желает протекционизма на рынке оборонных подрядов, чтобы европейцы тратили деньги исключительно у себя.

Новое законодательство Европейского союза сфере военных закупок «создает проблемы», потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний. Ранее Вашингтон направили ЕС письмо, в котором предупредил, что европейские планы в области обороны ставят под вопрос не только трансатлантическую интеграцию военной промышленности, но и сотрудничество в альянсе.

В частности, американской стороне не понравились условия участия третьих государств в PESCO, в рамках которого 25 стран-членов Евросоюза реализуют 34 проекта по совместной разработке вооружений. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отвечала, что у США нет причин для беспокойства, поскольку проекты не изменят существующие правила закупок.

