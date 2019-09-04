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 США расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкции
19:03   4 Сентября 2019
Весь мир

США расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкции

Министерство финансов США расширило список введенных против Ирана санкций, внеся в черный список крупную сеть перевозки грузов, которая находится под управлением КСИР (Корпуса стражей исламской революции – элитного военно-политического подразделения иранской армии).

Об этом в среду сообщает американский Минфин, опубликовав соответствующий пресс-релиз:

«Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC] приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции», - говорится в документе.

Там же сообщается, что ограничительные меры вводятся против более 20 юридических и физических лиц.

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Автор: Александр Люблинский
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