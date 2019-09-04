США расширили антииранские санкции

Министерство финансов США расширило список введенных против Ирана санкций, внеся в черный список крупную сеть перевозки грузов, которая находится под управлением КСИР (Корпуса стражей исламской революции – элитного военно-политического подразделения иранской армии).

Об этом в среду сообщает американский Минфин, опубликовав соответствующий пресс-релиз:

«Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC] приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции», - говорится в документе.

Там же сообщается, что ограничительные меры вводятся против более 20 юридических и физических лиц.