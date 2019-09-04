Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США

Венесуэльская радикальная оппозиция продолжает дестабилизировать ситуацию в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

29 августа председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо заявил о формировании собственного правительства, несмотря на наличие легитимной власти в Венесуэле, в том числе правительства избранного венесуэльцами президента Николаса Мадуро.

«Считаем это решение очередной опасной попыткой узаконить двоевластие, создать псевдоправовую реальность, ведущую к дальнейшей поляризации венесуэльского общества и затягиванию поиска компромиссных решений, в которых так нуждается Венесуэла для улучшения гуманитарной ситуации и возвращения на путь поступательного развития», — заявила Захарова.

Захарова предположила, что США, убедившись в неэффективности силовых сценариев смещения легитимного Каракаса, разрабатывают новую стратегию якобы по «восстановлению демократии» в Венесуэле. Сами венесуэльцы поддержали зимой Мадуро, выходя на митинги с требованием невмешательства Штатов в политику страны.

При этом действия Вашингтона остаются вне правовых рамок, подчеркивают в российском МИД. Многие из «министров» Гуаидо давно работают на организации, спонсируемые американскими НПО.

«Продолжим совместно с государствами-единомышленниками выступать против навязывания внешнего управления суверенному государству, призывать к строгому следованию нормам и принципам международного права во всех вопросах внутривенесуэльского урегулирования», — заключила Захарова.

США всячески пытаются воздействовать на внутриполитическую ситуацию в Венесуэле, в том числе и информационными методами. В феврале западные СМИ распространяли вброс о неком «золоте Мадуро», будто бы вывезенном самолетами авиакомпании РФ, и фейк о некой ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в Венесуэлу, чтобы охранять президента. После опровержения на международном уровне, ложную информацию пришлось также опровергать тем же самым медиа, что ее опубликовали.