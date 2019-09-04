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18:54   4 Сентября 2019
Россия

Песков назвал благоприятной ситуацию с поставками систем С-400 в Индию

Песков назвал благоприятной ситуацию с поставками систем С-400 в Индию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 4 сентября, отметил интерес индийских партнеров к обсуждению темы военно-технического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. По его словам, сложилась благоприятная ситуация с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что российские и индийские представители обсудили чувствительную, но очень важную тему взаимодействия Москвы и Нью-Дели  — элементы военно-технического сотрудничества. Также затронули вопрос поставок С-400, но там все развивается позитивно.

«Интерес со стороны наших индийских партнеров большое», — резюмировал Песков. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #индия #с-400

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