Песков назвал благоприятной ситуацию с поставками систем С-400 в Индию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 4 сентября, отметил интерес индийских партнеров к обсуждению темы военно-технического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. По его словам, сложилась благоприятная ситуация с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что российские и индийские представители обсудили чувствительную, но очень важную тему взаимодействия Москвы и Нью-Дели — элементы военно-технического сотрудничества. Также затронули вопрос поставок С-400, но там все развивается позитивно.