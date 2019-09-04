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18:56   4 Сентября 2019
Россия

Лавров заявил об усугублении неустойчивости в международных отношениях

Лавров заявил об усугублении неустойчивости в международных отношениях

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об усугублении неустойчивости в международных отношениях. Об этом он заявил в интервью «Известиям». По словам Лаврова, достигнуто дно, и «со дна постучали». Он отметил, что международные отношения стабильно осложняются, а процесс пока остановить не удается. 

Глава МИД заявил, что США и их союзники ведут политику, которая нацелена на подрыв всей международно-правовой системы, в том числе договоренности, достигнутые за последние несколько десятков лет по вопросам контроля над вооружением и стратегической стабильности.

Министр отметил, что в начале нулевых в одностороннем порядке США разорвали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, недавно разрушили ДРСМД, дальнейшей перспективы не наблюдается. По словам Сергея Лаврова, сейчас серьезным испытаниям подвержены те универсальные договоренности, которые были достигнуты после Второй мировой войны. В своем интервью Сергей Лавров подчеркнул, что Запад придумывает новые правила игры, основанные на сиюминутные интересы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#лавров #мид рф #международные отношения

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