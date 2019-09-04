Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США
Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

 Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде

Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

 США расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкции
США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США
Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

 Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде

Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

 США расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкции
18:51   4 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что российские С-400 укрепят безопасность Турции

Эрдоган заявил, что российские С-400 укрепят безопасность Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал продолжение второго этапа поставки компонентов российских ЗРК С-400, заявив, что данные зенитно-ракетные комплексы поспособствуют укреплению безопасности страны.

Об этом Эрдоган заявил, выступая в среду на востоке страны в городе Сивас. Трансляцию его речи вел местный телеканал NTV.

«Проходит второй этап поставки С-400, параллельно идет обучение (турецкого персонала в РФ). Это усилит нашу систему безопасности», - сказал турецкий лидер.

Напомним: приобретение Турцией систем противовоздушной обороны С-400 российского производства стало причиной раскола в турецко-американских отношениях. Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от покупки российских ЗРК, предлагая приобрести взамен американские комплексы Patriot. Пытаясь надавить на турецкое руководство в этом вопросе, США пригрозили тем, что откажутся продавать Анкаре новейшие истребители F-35, и действительно свернули участие Турции в программе F-35, после ее отказа пойти на уступки в вопросе покупки российских комплексов.

Эрдоган заявил, что российские С-400 укрепят безопасность Турции

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #турция #эрдоган #безопасность #политика #весь мир #пво #с-400 #оборона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...