РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

Заместитель директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии министерства экономического развития РФ Лариса Корепанова в среду, 4 сентября, сообщила, что страна нуждается в специалистах по рынку выбросов СО2 в связи с намеченным Москвой подписанием Парижского соглашения по климату.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о намерении ратифицировать Парижское соглашение по климату до конца 2019 года​​​. Соглашение касается международных усилий по сокращению выбросов углекислого газа, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.

Лариса Корепанова назвала бедой отсутствие специалистов по рынку выбросов углекислого газа. По ее словам, страна вырастила специалистов из опыта Киотского протокола, тогда наработали базу и подготовили более двух тысяч специалистов, передает РИА Новости.

Министерствам природы и экономического развития предстоит сделать правильное регулирование. Минэкономразвития уже внесло закон, позже ведомство подготовит план адаптации к изменению климата, а после стратегию низкоуглеродного развития, поэтому «нужно очень много людей».