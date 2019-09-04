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Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

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18:35   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев, беседуя с «Политикой Сегодня», назвал ожидаемым уход Виталия Кличко с поста мэра Киева. Валуев связал это с тем, что пост президента Украины покинул Петр Порошенко, а на его место пришел — Владимир Зеленский с новой командой политиков.

«Уход Кличко был абсолютно ожидаемым. Кличко — человек из команды Порошенко. Кличко — тот человек, который возглавляет столицу, он входит в ту команду, которая чужда нынешнему президенту... маловероятно, что его бы не попытались каким-то образом оттуда убрать», — говорит Валуев.

Оценивать деятельность во внутренней политике экс-мера столицы Украины депутат не взялся. В силу того, что в Киеве при Кличко Валуев не жил.

Украинское правительство уже согласовало отставку Кличко с поста руководителя администрации города. Об этом стало известно 4 сентября из опубликованного в Facebook поста депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко

Однако отставка не стала помехой для завершения кличковских планов на столицу Украины. Экс-мэр намерен баллотироваться на пост еще раз. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #политика #кличко #валуев

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