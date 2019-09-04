Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Совет безопасности ООН во время председательства РФ проведет совместно с африканскими членами совета дискуссию на тему мира и безопасности в Африке. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Урегулирование кризисных ситуаций в Африке необходимо и требует коллективных усилий всего международного сообщества. В ряде государств наблюдается позитивная динамика в сфере безопасности: например в Республике Конго, Южном Судане и ЦАР. Тем не менее в Сомали или в Сахаро-Сахельском регионе возрастает активность террористических бандформирований, предупредило российское дипломатическое ведомство.

«Единственный путь к искоренению вооруженных конфликтов на континенте – повышение соответствующего потенциала самих африканских стран», — сообщила Захарова.

Международное сообщество должно поддержать региональные инициативы на континенте по принципу: «африканским проблемам –африканские решения», заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что борьба в Персидском заливе за ресурсы Судана несет потери для страны — к такому выводу пришли аналитики, изучив инвестиционные потоки государства.