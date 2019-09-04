Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США
Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

 Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде

Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

 США расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкции
США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

США хотят открыть «посольство» по делам Венесуэлы, с которой разорваны дипотношения

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США

Оппозиция в Венесуэле пытается расшатать обстановку в стране с помощью США
Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила вернуть в Донбасс российских наблюдателей

 Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде

Экс-депутат Украины назвал неуместным кривляния Богдана за спиной Порошенко в Раде
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок

 США расширили антииранские санкции

США расширили антииранские санкции
18:43   4 Сентября 2019
Россия

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию об урегулировании конфликтов в Африке

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию об урегулировании конфликтов в Африке

Совет безопасности ООН во время председательства РФ проведет совместно с африканскими членами совета дискуссию на тему мира и безопасности в Африке. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Урегулирование кризисных ситуаций в Африке необходимо и требует коллективных усилий всего международного сообщества. В ряде государств наблюдается позитивная динамика в сфере безопасности: например в Республике Конго, Южном Судане и ЦАР. Тем не менее в Сомали или в Сахаро-Сахельском регионе возрастает активность террористических бандформирований, предупредило российское дипломатическое ведомство.

«Единственный путь к искоренению вооруженных конфликтов на континенте – повышение соответствующего потенциала самих африканских стран», — сообщила Захарова.

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Международное сообщество должно поддержать региональные инициативы на континенте по принципу: «африканским проблемам –африканские решения», заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что борьба в Персидском заливе за ресурсы Судана несет потери для страны — к такому выводу пришли аналитики, изучив инвестиционные потоки государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #африка #новости #весь мир #совбез оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...