Глава Бурятии сделал подарок Путину и Моди

Глава Бурятии Алексей Цыденов подарил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендру Моди нефритовые чечетки. Об этом 4 сентября сообщает RT.

В среду президент РФ вместе с главой правительства Индии осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока» на острове Русский в рамках Восточного экономического форума. Во время этой прогулки глава Бурятии сделал Моди и Путину подарок.

«Хотели бы, уважаемые руководители, преподнести вам в подарок чётки из нефрита. Одни — буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые — православные», — заявил Цыденов.

Ранее Моди поблагодарил российского президента Владимира Путина за визит на судостроительный комплекс «Звезда», опубликовав запись в Twitter на русском языке.