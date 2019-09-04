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Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

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 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

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Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

18:24   4 Сентября 2019
Россия

Глава Бурятии сделал подарок Путину и Моди

Глава Бурятии сделал подарок Путину и Моди

Глава Бурятии Алексей Цыденов подарил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендру Моди нефритовые чечетки. Об этом 4 сентября сообщает RT.

В среду президент РФ вместе с главой правительства Индии осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока» на острове Русский в рамках Восточного экономического форума. Во время этой прогулки глава Бурятии сделал Моди и Путину подарок. 

«Хотели бы, уважаемые руководители, преподнести вам в подарок чётки из нефрита. Одни — буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые — православные», — заявил Цыденов.

Ранее Моди поблагодарил российского президента Владимира Путина за визит на судостроительный комплекс «Звезда», опубликовав запись в Twitter на русском языке. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #моди

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