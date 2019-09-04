Генпрокуратура завела четыре дела за участие в нежелательных организациях

Российские правоохранители за полгода возбудили 199 административных и четыре уголовных дела за участие в деятельности нежелательных организаций. Об этом заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров.

На выступлении в Софведе в среду, 4 сентября, Он призвал жителей России воздержаться от сотрудничества с нежелательными организациями, некоторые из которых финансируют протесты в России. Жафяров напомнил, что участие в них наказуемо. За это грозит административная либо уголовная ответственность.

Напомним, закон, определяющий понятие «нежелательной организации», принят в мае 2015 года. Под ним понимается любая иностранная или международная организация, действия которой представляют угрозу для РФ.