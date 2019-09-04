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 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

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 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

18:03   4 Сентября 2019
Весь мир

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Южноафриканский лидер Сирил Рамафоса в среду, 4 сентября, сообщил чиновникам и руководителям бизнеса, что хочет подавить нападения на иностранцев, которые угрожают сорвать Всемирный экономический форум, направленный на стимулирование внутриафриканской торговли. По его словам, полицейские арестовала почти 300 человек и подтвердили несколько смертей после беспорядков в Йоханнесбурге и Претории.

Бродячие группы иностранцев нападали на магазины, которые в основном принадлежали мигрантам из остальной части Африки. Неясно, что вызвало последний виток насилия в Южной Африке, но аналитики перечислили такие факторы — высокий уровень безработицы и разочарование ограниченными экономическими возможностями.

Беспорядки обострили дипломатические отношения с другим экономическим центром Африки — Нигерией. Южноафриканская международная телекоммуникационная компания MTN и кооператив супермаркетов Shoprite закрыли магазины в Нигерии после того, как их точки в стране атаковали.

«Действия против иностранцев неоправданны и никогда не должны допускаться в нашей прекрасной стране. Нужно подавить инциденты, связанные с беспорядками»,  — сказал Сирил Рамафоса в кулуарах трехдневного саммита ВЭФ в Африке.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #иностранцы #рамафоса #южная африка

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