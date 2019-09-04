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Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

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Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

18:27   4 Сентября 2019
Весь мир

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Президент РФ Владимир Путин совместно с индийским премьер-министром Нарендрой Моди осмотрел в среду выставку «Улица Дальнего Востока», которая организована в рамках Восточного экономического форума на острове Русский.

Осматривая выставку, лидеры посетили павильон Бурятии, где одетые в национальные костюмы артисты продемонстрировали им традиционный бурятский ритуал, который проводится, чтобы защититься от злых духов.

Также Путин и Моди ознакомились с работой Центра восточной медицины в регионе и с проектом компании-резидента «Сколково», разработавшей аппарат, способный определять инсульт на ранней стадии. Как уточнил присутствовавший на стенде представитель компании, данный аппарат планируется протестировать в сети частных клиник в Индии.

На стенде с изделиями из нефрита Путину и Моди подарили четки, сделанные из этого камня.

«Хотели бы, уважаемые руководители, преподнести вам в подарок четки из нефрита. Одни - буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые - православные. Мы протоколу передадим», - сказал глава региона Алексей Цыденов, сопровождавший лидеров на выставке.

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Также Путин и Моди посетили павильон Камчатки, где их встретил глава Камчатского края Владимир Илюхин и рассказал о природной красоте полуострова. Присутствовавший там же министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал российскому президенту и индийскому премьер-министру о работающем на Камчатке Центре реабилитации и воспроизводства кречетов.

Под конец посещения выставки Путин и Моди побывали в павильоне Приморского края. Там их встретил местный губернатор Олег Кожемяко, который поведал гостям о программе развития острова Русский, а также о работе по сохранению популяции тигров в регионе.

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Автор: Александр Люблинский
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