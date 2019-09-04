ВШЭ опровергла профессорство автора книги «оппозиции» о митинге 1 мая в Санкт-Петербурге Владимира Костюшева. Соответствующее письмо от Национального исследовательского университета поступило в Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что в среду, 4 сентября, в Санкт-Петербурге презентуют книгу под названием «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге», автором которой стал Владимир Костюшев. На сайте издательства «Лениздат» указано, что Костюшев - профессор департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ. Но в Высшей школе экономики этот факт опровергли. В документе учебного заведения сообщается, что с 2016 года Костюшев не работает в НИУ ВШЭ.

Согласованный властями Санкт-Петербурга митинг так называемой оппозиции прошел в городе 1 мая. Участники акции устроили погром, тем самым испортив Первомай. Очевидцы рассказывали, что активистам митинга давали алкоголь и наркотики, поощряя их действия. Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность, что таким образом организаторы провоцировали неадекватное поведение участников митинга и беспорядки.