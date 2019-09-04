Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

 РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

 РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

17:51   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Украинский президент Владимир Зеленский отказался подписывать и наложил вето на законопроект о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. Об этом говорится на сайте парламента Украины в среду, 4 сентября.

Верховная рада в прежнем составе приняла законопроект в июле. За химическую кастрацию педофилов выступили 247 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Отмечается, что решением главы государства законопроект направлен в парламент на повторное рассмотрение.

Основание для отказа и поправки, внесенные Зеленским, пока неизвестны.

Законопроект предписывает принудительное введение осужденному за педофилию антиандрогенных препаратов, которые снижают либидо и сексуальную активность. Авторы инициативы предполагали, что такую меру буду применять против лиц, изнасиловавших детей младше 14 лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#законопроект #рада #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...