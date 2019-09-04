Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Украинский президент Владимир Зеленский отказался подписывать и наложил вето на законопроект о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. Об этом говорится на сайте парламента Украины в среду, 4 сентября.

Верховная рада в прежнем составе приняла законопроект в июле. За химическую кастрацию педофилов выступили 247 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Отмечается, что решением главы государства законопроект направлен в парламент на повторное рассмотрение.

Основание для отказа и поправки, внесенные Зеленским, пока неизвестны.

Законопроект предписывает принудительное введение осужденному за педофилию антиандрогенных препаратов, которые снижают либидо и сексуальную активность. Авторы инициативы предполагали, что такую меру буду применять против лиц, изнасиловавших детей младше 14 лет.