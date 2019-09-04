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 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

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17:47   4 Сентября 2019
Весь мир

Герасимов обсудил с американским коллегой предотвращение инцидентов в ходе операций в САР

Герасимов обсудил с американским коллегой предотвращение инцидентов в ходе операций в САР

Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил Джозефом Данфордом обсудил ситуацию в Сирии и, в частности, предотвращение возможных инцидентов при проведении антитеррористических операций.

Об этом в среду сообщает Министерство обороны России.

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», - говорится в сообщении ведомства.

Герасимов обсудил с американским коллегой предотвращение инцидентов в ходе операций в САР

Ранее Министерство обороны России сообщало, что авиаудары США по провинции Идлиб 31 августа текущего года привели к вызвали серьезные разрушения и множество жертв среди мирного населения. При этом подчеркивалось, что американское командование не поставило в известность ни Россию, ни Турцию о своих планах нанести удар по Идлибу.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #сирия #минобороны

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