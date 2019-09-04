Жириновский выступит на митинге, который пройдет накануне выборов в Москве

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский накануне выборов в четверг проведет торжественный митинг. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской партии.

По информации СМИ, 5 сентября, в четверг, в 12:00 начнется крупный митинг у площади метро «Улица 1905 года», на котором будет присутствовать Жириновский.

«Лидер ЛДПР обсудит с собравшимися предстоящие 8 сентября выборы, расскажет о планах фракции ЛДПР в Государственной думе на осеннюю сессию, проанализирует результаты своих многочисленных встреч с гражданами во время парламентских каникул», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в митинг пройдет в торжественных тонах. Москвичи услышат оркестр, послушают творческие группы, а также увидят выступление Жириновского с речью.