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17:59   4 Сентября 2019
Россия

Жириновский выступит на митинге, который пройдет накануне выборов в Москве

Жириновский выступит на митинге, который пройдет накануне выборов в Москве

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский накануне выборов в четверг проведет торжественный митинг. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской партии. 

По информации СМИ, 5 сентября, в четверг, в 12:00 начнется крупный митинг у площади метро «Улица 1905 года», на котором будет присутствовать Жириновский. 

«Лидер ЛДПР обсудит с собравшимися предстоящие 8 сентября выборы, расскажет о планах фракции ЛДПР в Государственной думе на осеннюю сессию, проанализирует результаты своих многочисленных встреч с гражданами во время парламентских каникул», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что в митинг пройдет в торжественных тонах. Москвичи услышат оркестр, послушают творческие группы, а также увидят выступление Жириновского с речью. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жириновский #лдпр #политика #общество

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