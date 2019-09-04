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17:58   4 Сентября 2019
Весь мир

Борьба в Персидском заливе за ресурсы Судана несет потери для страны

Борьба в Персидском заливе за ресурсы Судана несет потери для страны

Страны Персидского залива используют денежные ресурсы, чтобы закрепить позиции в Судане после военного переворота, сообщает агентство «Анадолу».

Турецкие аналитики уверены, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты выделили Судану три миллиарда долларов инвестиций. А Катар инвестирует в сельское хозяйство Судана через компанию «Хасад», которая имеет право на добычу золота по всему Судану.

 Политолог Александр Дудчак в интервью изданию «Слово и Дело» подчеркнул, что Судан  — типичная африканская страна с бедным населением, богатыми ресурсами и постоянными кризисами. Тем не менее, шансы исправить экономическое положение в Судане есть у России, которая сейчас «возвращается» в Африку.

«Россия, конечно, может найти свою нишу на рынке Судана. Если страны Персидского залива, как видим, заняты добычей и транспортировкой ресурсов, то наша страна может заниматься их переработкой», — приводит пример Дудчак.

Борьба в Персидском заливе за ресурсы Судана несет потери для страны

Эксперт отметил и возможное сотрудничество РФ с Суданом не только в нефтяном секторе, но и в сельскохозяйственном.

«Страна имеет хорошие условия для сельского хозяйства, а Россия может предложить технологии переработки его продукции. Нашей стране есть, что предложить Судану», — уверен Дудчак.

Ранее сообщалось, что Судан могут исключить из американского списка государств-спонсоров терроризма.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #судан #африка #общество #весь мир

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