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17:47   4 Сентября 2019
Россия

Проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока доработают за два месяца

Проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока доработают за два месяца

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду, 4 сентября, по итогам заседания президиума Государственного совета сообщил, что российский лидер Владимир Путин поручил в течение двух месяцев доработать проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

По его словам, в ходе заседания высказались губернаторы разных областей. Собственный доклад Лимаренко посвятил не отчету по экономическим показателям и планам, а реальным проблемам местных жителей. 

Напомнил о трагедии в Нефтегорске в 1995 году, когда землетрясение полностью разрушило поселок за 17 секунд. Погибли более двух тысяч человек. Прошло 25 лет, а люди до сих пор живут в аварийных домах, которые почему-то не включили в программу расселения.

«Я обратился к Владимиру Владимировичу за поддержкой и помощью»,  — добавил врио сахалинского губернатора. 

Проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока доработают за два месяца

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов добавил, что большой блок в национальной программе развития Дальнего Востока посвятили именно Забайкалью. По его словам, предусмотрели целый ряд решений в экономике, социальной сфере и развитии инфраструктуры. 

В ходе заседания обсудили проект «Безопасные и качественные автодороги», потому что Забайкальский край не вышел на общероссийские показатели по приведению дорог к нормативному состоянию. Александр Осипов объяснил, что в Забайкалье не сделают достаточное количество трасс с асфальтобетонным покрытием и не приведут запланированный 51 процент дорог в нормальное состояние.

Президент решил выделить дополнительное финансирование для дорог Забайкальского края. Аналогичное решение Владимир Путин принял для ремонта объектов здравоохранения и ликвидации ветхого или аварийного жилья.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #дальний восток #нацпрограмма

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