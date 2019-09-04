Проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока доработают за два месяца

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду, 4 сентября, по итогам заседания президиума Государственного совета сообщил, что российский лидер Владимир Путин поручил в течение двух месяцев доработать проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

По его словам, в ходе заседания высказались губернаторы разных областей. Собственный доклад Лимаренко посвятил не отчету по экономическим показателям и планам, а реальным проблемам местных жителей.

Напомнил о трагедии в Нефтегорске в 1995 году, когда землетрясение полностью разрушило поселок за 17 секунд. Погибли более двух тысяч человек. Прошло 25 лет, а люди до сих пор живут в аварийных домах, которые почему-то не включили в программу расселения.

«Я обратился к Владимиру Владимировичу за поддержкой и помощью», — добавил врио сахалинского губернатора.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов добавил, что большой блок в национальной программе развития Дальнего Востока посвятили именно Забайкалью. По его словам, предусмотрели целый ряд решений в экономике, социальной сфере и развитии инфраструктуры.

В ходе заседания обсудили проект «Безопасные и качественные автодороги», потому что Забайкальский край не вышел на общероссийские показатели по приведению дорог к нормативному состоянию. Александр Осипов объяснил, что в Забайкалье не сделают достаточное количество трасс с асфальтобетонным покрытием и не приведут запланированный 51 процент дорог в нормальное состояние.

Президент решил выделить дополнительное финансирование для дорог Забайкальского края. Аналогичное решение Владимир Путин принял для ремонта объектов здравоохранения и ликвидации ветхого или аварийного жилья.