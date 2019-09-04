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17:19   4 Сентября 2019
Россия

Предполетный досмотр пассажиров транзитных рейсов хотят отменить

Предполетный досмотр пассажиров транзитных рейсов хотят отменить

Предполетный досмотр пассажиров транзитных рейсов хотят отменить. С таким предложением выступило министерство транспорта России, подготовив соответствующий проект приказа. Документ коснется внутренних авиаполетов.

По словам директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светланы Петровой, для пассажиров процедура предполетного досмотра значительно упростится. Например, людям не придется снимать обувь на каблуках, с высокой платформой, а также ремни. Это значительно сэкономит время прохождения, и в аэропортах не придется устанавливать ненужные перегородки и ограничители. 

Известно, что Минтранс направил проект приказа всем заинтересованным ведомствам. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#аэропорт #минтранс рф

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