Петербург подготавливает «социальный договор» с профсоюзами и работодателями

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 4 сентября, назвал достойную зарплату, новые рабочие места и развитие социальной сферы главными целями нового трехстороннего соглашения между городом, работодателями и профсоюзами. По его словам, предыдущее соглашение заканчивается в 2019 году.

По информации городской администрации, новое трехстороннее соглашение подпишут на 2020–2022 годы. Документ — «социальный договор» между Петербургом, профсоюзами и работодателями. Новый проект подготавливает региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Петербурга», Ленинградская федерация профсоюзов и город.

Беглов напомнил, что от профсоюзов во многом зависит не только качество жизни города, но и будущее Петербурга. Пожелания профсоюзов учтут при разработке бюджета и в других сферах городской жизни.