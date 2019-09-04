Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

 РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

Россия начнет в Совбезе ООН дискуссию о урегулировании конфликтов в Африке

 РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

17:16   4 Сентября 2019
Россия

Петербург подготавливает «социальный договор» с профсоюзами и работодателями

Петербург подготавливает «социальный договор» с профсоюзами и работодателями

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в среду, 4 сентября, назвал достойную зарплату, новые рабочие места и развитие социальной сферы главными целями нового трехстороннего соглашения между городом, работодателями и профсоюзами. По его словам, предыдущее соглашение заканчивается в 2019 году.

По информации городской администрации, новое трехстороннее соглашение подпишут на 2020–2022 годы. Документ — «социальный договор» между Петербургом, профсоюзами и работодателями. Новый проект подготавливает региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Петербурга», Ленинградская федерация профсоюзов и город.

Беглов напомнил, что от профсоюзов во многом зависит не только качество жизни города, но и будущее Петербурга. Пожелания профсоюзов учтут при разработке бюджета и в других сферах городской жизни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #беглов #профсоюз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...