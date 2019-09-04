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17:26   4 Сентября 2019
Весь мир

Глава ЗВО Ливии надеется на возобновление теплых отношений с Россией

Глава ЗВО Ливии надеется на возобновление теплых отношений с Россией

Спецкоры ФАН в Ливии Владимир Малянов встретились в Триполи с генералом Усамой Аль Джувелли, главой западного военного округа. Он  рассказал о нынешней сложной ситуации в Ливии и выразил надежду на возобновление теплых российско-ливийских отношений.

Аль Джувелли в свое время окончил московскую Академию имени Фрунзе (ныне Общевойсковая академия ВС РФ). 

«Россия —  великая страна, мы смотрим на нее с уважением и с уверенностью, что она способна сыграть великую роль в восстановлении мира в Ливии, особенно фактом своего членства в Совете Безопасности ООН, — поделился мнением генерал.

Военный выразил надежду, что Москва сможет убедить страны, которые негативным образом влияют на внутриливийский конфликт, соблюдать все резолюции по Ливии. В частности, речь идет о запрете на поставки оружия всем сторонам гражданского конфликта. Аль Джувелли  отметил, что Россия никогда не проводила захватническую политику, а стремилась опекать тех, кто освободился от колониального гнета.

Глава ЗВО Ливии надеется на возобновление теплых отношений с Россией

Собеседник ФАН считает, что именно интервенция и агрессия НАТО привели к тому, что Ливии на долгие годы погрузилась в хаос, из которого нужно искать выход.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #ливия

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