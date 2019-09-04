Зеленский уволил постпреда Украины при СЕ

Дмитрий Кулеба уволен с поста постоянного представителя Украины в Совете Европы. Соответствующий указ с подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован 4 сентября на официальном сайте главы государства.

«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы», — говорится в указе.

Кулебу назначили на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в новом украинском правительстве, поэтому ему пришлось оставить эту должность. Отмечается, что на посту представителя Украины в СЕ он проработал чуть больше трех лет.