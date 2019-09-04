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 РФ нуждается в специалистах по рынку выбросов углекислого газа

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Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

Валуев назвал ожидаемым уход Кличко с поста мэра Киева

 Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

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Путин и Моди на ВЭФ осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

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 Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

Президент Южной Африки хочет подавить нападения на иностранцев

17:23   4 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил постпреда Украины при СЕ

Зеленский уволил постпреда Украины при СЕ

Дмитрий Кулеба уволен с поста постоянного представителя Украины в Совете Европы. Соответствующий указ с подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован 4 сентября на официальном сайте главы государства. 

«Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы», — говорится в указе. 

Кулебу назначили на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в новом украинском правительстве, поэтому ему пришлось оставить эту должность. Отмечается, что на посту представителя Украины в СЕ он проработал чуть больше трех лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир

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