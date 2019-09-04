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17:07   4 Сентября 2019
Россия

Депутат Чернышов предложили преподавать историю через комиксы

Депутат Чернышов предложили преподавать историю через комиксы

Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов крайне не согласен с позицией министра культуры Владимира Мединского относительно комиксов, которые, по мнению министра, существуют только для тех, кто не умеет читать, а потому интегрировать их в учебники по истории никак нельзя. Об этом Чернышов рассказал «Политике Сегодня».

Депутат заметил, что школьная программа сейчас наполнена скучной литературой, лишенной интерактива. Комиксы, как думает Чернышов, должны стать самым бюджетным вариантов решения этой проблемы и сделать чтение материалов по истории и подготовку к ЕГЭ учеников увлекательнее. Однако еще интереснее было бы изучать науку через исторический туризм.

«Было бы лучше, конечно, если бы у ребят была возможность узнать про Куликово поле, находясь в формате исторического туризма. Когда детей вывели бы на Куликово поле и рассказали все. Узнать то же и про Бородино было бы интересно: например, посмотреть, где стояла батарея Раевского. Посмотреть расстановку наших войск и неприятеля.  Это было бы более познавательно и содержательно. Но, к сожалению, мы пока не имеем возможности», — сетует Чернышов.

О разработках учебников с комиксами речь пока не идет — необходим ответ от Министерства просвещения.

В Госдуме предложили преподавать историю через комиксы и VR-технологии

Чернышов также добавил, что преподавать историю и повышать интерес к ее самостоятельному изучению можно и через дополнительную реальность. VR-технологии позволяли бы моделировать исторические туры для школьников.

«С большим удовольствием я бы добавил [комиксы]. И вообще сделал бы некие возможности для неких виртуальных туров. Через дополненную реальность», — предложил депутат.

В Госдуме предложили преподавать историю через комиксы и VR-технологии

Ранее депутат предлагал ввести «первосентябрьский капитал» для родителей, которые собирают ребенка в школу.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — отметил он в обращении вице-премьеру Татьяны Голиковой.

По словам Чернышева, в минувшем году стоимость набора школьника составила 11,4 тысячи рублей. В него вошли школьная форма, канцтовары и учебники.

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Автор: Валерия Крутецкая
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