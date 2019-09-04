Центризбирком готов приглашать на заседания критиков своей работы, об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова. По ее словам, по ряду причин эксперты и политологи, критикующие работу Центризбиркома, не откликаются на предложения поучаствовать в открытой дискуссии на площадке ЦИК.

Памфилова отметила, что ЦИК проводит открытые заседания, чтобы те, кто хотели разобраться в ситуации, смогли это сделать и высказать свою позицию, а также для предоставления собственных аргументов. По мнению Эллы Памфиловой, на таких заседаниях все необходимо раскладывать «по полочкам» и пресечь дискредитацию деятельности Центризбиркома РФ.

Памфилова назвала ЦИК крайне либеральной организацией и заявила, что в рамках заседаний в интересах выявления истины всем дают время для выступления, даже не соблюдая временной регламент. Ранее Элла Памфилова рассказала, что избирательная система полностью готова к предстоящим выборам, а также о том, что выборы пройдут в режиме высокой конкуренции.