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16:47   4 Сентября 2019
Россия

Центризбирком готов приглашать на заседания критиков своей работы

Центризбирком готов приглашать на заседания критиков своей работы

Центризбирком готов приглашать на заседания критиков своей работы, об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова. По ее словам, по ряду причин эксперты и политологи, критикующие работу Центризбиркома, не откликаются на предложения поучаствовать в открытой дискуссии на площадке ЦИК.

Памфилова отметила, что ЦИК проводит открытые заседания, чтобы те, кто хотели разобраться в ситуации, смогли это сделать и высказать свою позицию, а также для предоставления собственных аргументов. По мнению Эллы Памфиловой, на таких заседаниях все необходимо раскладывать «по полочкам» и пресечь дискредитацию деятельности Центризбиркома РФ.

Памфилова назвала ЦИК крайне либеральной организацией и заявила, что в рамках заседаний в интересах выявления истины всем дают время для выступления, даже не соблюдая временной регламент. Ранее Элла Памфилова рассказала, что избирательная система полностью готова к предстоящим выборам, а также о том, что выборы пройдут в режиме высокой конкуренции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#выборы #памфилова #цик рф

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