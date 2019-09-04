Топилин высказался о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в среду, 4 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Конечно, это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Можно вспомнить шестидневку. Это конец 60-х годов», — сказал он.

Топилин подчеркнул, что для перехода на четырехдневку требуется повышение доходов населения. Однако некоторые компании уже могут позволить работать на день меньше. Он отметил, что в каких-то секторах возможна удаленная работа — так можно сэкономить время, которое люди тратят на дорогу в офис. Топилин заявил, что профсоюзы, работники и работодатели должны сами договориться о более удобном графике, не теряя при этом дохода.

По мнению главы Минтруда, даже если роботы заберут часть работы человека, вряд ли они дадут возможность ничем не заниматься. Топилин отметил, что такой переход произойдет не скоро.