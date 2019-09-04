Генпрокуратура высоко оценила работу силовиков на митингах в Москве

Полиция и Росгвардия действовали на несогласованных митингах в Москве высокопрофессионально и в соответствии с законами РФ, заявили в Генпрокуратуре.

Летом в Москве прошло несколько не санкционированных московской мэрией митингов, организованных экс-кандидатами в Мосгордуму от «независимой оппозиции», которым избиркомы отказали в регистрации из-за превышенного процента поддельных автографов в подписных листах и подписей мертвецов.

«Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом», — заявил замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров, выступая в Совете Федерации.

Ранее источник в СК сообщал о новой волне уголовных дел, которые готовятся в отношении участников несанкционированных митингов в столице, задержанных с 14 июля по 31 августа.

2 сентября а Москве прошел суд над несколькими участниками и организаторами несогласованных мероприятий. Обвиняемые в нападении на представителей власти Данил Беглец и Иван Подкопаев получили два и три года колонии общего режима, блогер Владислав Синица приговорен к пяти годам колонии за публичный призыв убивать детей силовиков в Twitter.