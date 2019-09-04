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16:54   4 Сентября 2019
Россия

МИД РФ намерен пресекать попытки извне влиять на ситуацию в стране

МИД РФ намерен пресекать попытки извне влиять на ситуацию в стране

МИД РФ будет фиксировать и пресекать все попытки внешних сил вмешаться в дела государства и повлиять на них. Об этом заявил и.о. замглавы Департамента информации и печати российского дипведомства Илья Тимохов.

Дипломат, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, привел выдержки из интервью политиков, представителей СМИ из Штатов, Канады, Британии, стран ЕС, где, как он отметил, факты поданы однобоко.  

«Примеры можно было бы приводить еще долго, но уже понятно, что на западе не стесняют себя выполнением международных обязательств в вопросах невмешательства во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнул Тимохов. 

Он добавил, что МИД РФ продолжит мониторинг глобального эфира. При необходимости будут приниматься меры.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #мид рф #вмешательство

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