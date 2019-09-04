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16:58   4 Сентября 2019
Россия

Опубликован «список Ланового» на выборах в Мосгордуму

Опубликован «список Ланового» на выборах в Мосгордуму

Народный артист СССР Василий Лановой составил свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы в ответ на антисписок Алексея Навального. Он призвал москвичей не слушать блогера, а поддержать тех кандидатов, кто готов к конструктивному диалогу с горожанами.

По словам Ланового, он составил список, руководствуясь тем, что оппозиция объявила этих людей «провластными». Жители столицы умнее и не захотят идти на поводу у тех, кто навязывает им и диктует свою волю, подчеркнул актер.

Полный список обнародовала «Российская газета». Отметим, что в нем отсутствуют кандидаты из 37 округа. В нем баллотируется Николай Губенко от КПРФ, Юрий Максимов (ЛДПР) и справедливоросс Александр Романович. Исключил Лановой из списка и скандальный 43 округ. Туда выдвигаются Сергей Митрохин (Яблоко), Роман Климентьев  (КПРФ), Евгений Боровик (СР) и Дмитрий Кошлаков-Крестовский (ЛДПР).

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября — в единый день голосования. Москвичи выберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #лановой

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