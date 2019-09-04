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16:50   4 Сентября 2019
Россия

ОНФ потребовал обязательно устанавливать зоны охраны объектов культурного наследия

ОНФ потребовал обязательно устанавливать зоны охраны объектов культурного наследия

Координатор проекта «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта Дмитрий Кузнецов в среду, 4 сентября, сообщил, чточлены ОНФ совместно с активистами определили ряд требований, которые необходимы для спасения объектов культурного наследия страны. По его словам, среди требований — обязательное установление охранных границ у каждого объекта культурного наследия.

«Мы как проект обращаемся к прокуратуре с требованием отменить решения о строительстве на территории музея-заповедника «Есенинская Русь»», — сказал Кузнецов.

Также проект потребовал, чтобы министерство культуры РФ подписало приказ об определении режима охранных зон, продолжил Кузнецов. Требования сформировали по итогам основных обращений и взаимодействия с активистами.

Заместитель председателя центрального совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов напомнил, что большинство памятников не наделяют охранными границами в связи с поправками в Земельном кодексе РФ. По его словам, к сожалению, у 90 процентов объектов культурного наследия вообще нет утвержденных зон охраны, а без юридической защиты установить такие границы практически невозможно.

«Предлагаем внести в законодательство поправку, которая предусматривает обязательность утверждения этих зон охраны», — резюмировал Соседов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#охрана #онф #наследие #объекты культуры

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